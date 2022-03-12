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Норвегия поддержала отстранение россиян, но призвала допустить к соревнованиям юниоров

Норвегия поддержала отстранение россиян, но призвала допустить к соревнованиям юниоров
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Государственный аппарат Норвегии поддерживает решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Об этом сообщила министр культуры и гендерного равенства страны Анетт Треттебергстуен.

Таким образом, Норвегия присоединилась к 36 странам, которые подписали резолюцию о том, что российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных турнирах.

«Норвегия присоединяется к международной позиции, которая заключается в том, чтобы отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований высокого уровня.

Среди прочего, мы призываем к тому, чтобы ни Россия, ни Беларусь не имели возможности подавать заявки, получать награды или проводить международные спортивные мероприятия.

Хочу подчеркнуть, что мы хотим исключить из международных соревнований спортсменов и команды высшего спортивного уровня, а не детский, юношеский и массовый спорт. Мы хотим, чтобы каналы для сотрудничества между людьми оставались открытыми, пока это возможно», –приводит слова Анетт Треттебергстуен пресс-служба организации.

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