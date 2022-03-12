Норвегия поддержала отстранение россиян, но призвала допустить к соревнованиям юниоров

Государственный аппарат Норвегии поддерживает решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Об этом сообщила министр культуры и гендерного равенства страны Анетт Треттебергстуен.
Таким образом, Норвегия присоединилась к 36 странам, которые подписали резолюцию о том, что российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных турнирах.
«Норвегия присоединяется к международной позиции, которая заключается в том, чтобы отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований высокого уровня.
Среди прочего, мы призываем к тому, чтобы ни Россия, ни Беларусь не имели возможности подавать заявки, получать награды или проводить международные спортивные мероприятия.
Хочу подчеркнуть, что мы хотим исключить из международных соревнований спортсменов и команды высшего спортивного уровня, а не детский, юношеский и массовый спорт. Мы хотим, чтобы каналы для сотрудничества между людьми оставались открытыми, пока это возможно», –приводит слова Анетт Треттебергстуен пресс-служба организации.
- 12 марта 2022
-
12:25
-
09:45
-
01:55
- 11 марта 2022
-
20:49
-
19:12
-
18:51
-
18:04
-
15:30
-
11:39
-
09:45
- 10 марта 2022
-
23:55
-
22:45
-
22:24
-
21:51
-
19:08
-
17:42
-
14:57
-
14:03
-
12:00
-
10:28
-
09:09
- 9 марта 2022
-
23:41
-
22:19
-
21:34
-
20:53
-
20:19
-
18:37
-
18:14
-
17:49
-
16:43
-
15:49
-
15:28
-
15:19
-
14:57
-
09:43