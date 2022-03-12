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Андрейкин и Раппорт сыграли вничью в первом матче финала этапа Гран-при ФИДЕ в Белграде

Андрейкин и Раппорт сыграли вничью в первом матче финала этапа Гран-при ФИДЕ в Белграде
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На турнире серии Гран-при ФИДЕ в Белграде (Сербия) завершилась первая партия финального раунда. Российский шахматист Дмитрий Андрейкин белыми фигурами сыграл вничью с венгром Рихардом Раппортом.
Вторая партия финального матча пройдёт завтра, 13 марта. В случае ничейного результата по итогам двух партий будет сыгран тай-брейк, который пройдёт 14 марта.

На групповом этапе турнира приняли участие 16 шахматистов, которые были разделены на четыре группы по четыре участника. В полуфинал вышли победители квартетов.

Серия Гран-при в 2022 году состоит из трёх этапов, которые проходят в Берлине (первый и третий этап) и Белграде (второй этап). По итогам Гран-при два лучших шахматиста в общем зачёте получат право сыграть на турнире претендентов.

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