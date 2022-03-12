Российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в летней Универсиаде — 2022

Международная федерация студенческого спорта (FISU) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации как минимум до конца 2022 года из-за ситуации на Украине.
«Российские и белорусские спортсмены вместе с официальными лицами национальных федераций студенческого спорта не будут участвовать в соревнованиях и мероприятиях FISU как минимум до конца 2022 года.
Два студенческих чемпионата мира FISU в России и чемпионат мира FISU среди студентов в Беларуси, запланированные на 2022 год, ранее были отменены. Кубок мира FISU среди студентов по единоборствам и связанные с ним мероприятия, также запланированные на 2022 год, не будут проведены в России», — говорится в заявлении на сайте FISU.
Таким образом, российские и белорусские спортсмены пропустят летнюю Универсиаду, которая пройдёт в Чэнду с 26 июня по 7 июля.
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