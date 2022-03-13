Саночник Репилов жёстко высказался об отношении мировой общественности к россиянам

Трёхкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов высказался о мировой политической ситуации и об отношении к россиянам.

«Весь «Солидарный Мир» радуется. «Инстаграм» забанили, русофобия на максималках, русские плохие. Но мне никому доказывать ничего не надо. Я всё сделал уже. Те, кто говорят больше всех (в оригинале использована более грубая формулировка. — Прим. «Чемпионата»), ничего из себя не представляют ни в спорте, ни в жизни, и никогда без помощи России не добьются ничего.

Мы даже в вакууме найдём, где сделать себя лучше, а они же при лучших раскладах не смогут к нам даже приблизиться.

Даже если нам придётся перетерпеть, превозмочь все политические и жизненные события, мы сможем, мы будем лучшими, такова наша натура, кто бы что не говорил.

Если все захотят, у нас получится. Просто знайте это, потому что это и есть то, что делает нас русскими!» — написал Репилов в «сториз» своего «инстаграма».

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