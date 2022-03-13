«Динамо» Москва стало первым финалистом чемпионата России по бенди
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Московское «Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» во втором полуфинальном матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча проходила в Ульяновске и завершилась со счётом 7:4 в пользу москвичей.
В составе «Динамо» мячи забивали Алмаз Миргазов (6) и Евгений Филиппов. За «СКА-Хабаровск» отличились Владимир Каланчин (2), Василий Грановский (45) и Туомас Мяяття (62).
В финале чемпионата России «Динамо» Москва сыграет с победителем серии «Кузбасс» (Кемерово) — «Водник» (Архангельск). В этом противостоянии уже состоялся первый матч, победу в котором одержала кемеровская команда.
Бенди. Суперлига. Ульяновск, «Волга-Спорт-Арена».
1/2 финала. Динамо (Москва) — СКА-Нефтяник (Хабаровск)
Счёт второго матча — 7:4 (2:3). Счёт в серии — 2-0.
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