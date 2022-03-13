Дмитрий Андрейкин проиграл Рихарду Раппорту в финале второго этапа Гран-при FIDE

Российский шахматист Дмитрий Андрейкин, игравший чёрными, проиграл венгру Рихарду Раппорту во второй партии финала турнира серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), прошедшем в Белграде (Сербия).

Первая партия между шахматистами прошла 12 марта и завершилась вничью. Таким образом, Раппорт стал победителем турнира.

В групповом этапе этого соревнования приняли участие 16 шахматистов, которые были разделены на четыре группы по четыре участника. В полуфинал вышли победители своих квартетов.

Гран-при FIDE является последним отборочным этапом к турниру претендентов. Серия Гран-при состоит из трёх соревнований, которые в 2022 году состоятся в Берлине (первый и третий этап) и Белграде (второй этап). Два лучших шахматиста этих состязаний в общем зачёте получат право сыграть на турнире претендентов.

Заключительный этап серии Гран-при в Берлине пройдёт с 21 марта по 4 апреля. Призовой фонд каждого этапа составляет € 150 тыс.