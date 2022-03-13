Ставропольский «Виктор» стал обладателем Кубка России по гандболу среди мужчин, обыграв в финале московский ЦСКА – 30:29. Встреча прошла на арене «Лукоморье» в Будённовске.
Основное время матча завершилось вничью — 24:24, а в серии послематчевых бросков точнее оказались гандболисты «Виктора» — 6:5.
Ранее в матче за третье место подмосковный клуб «Чеховские медведи» победил краснодарский СКИФ со счётом 39:27.
Кубок России
Финал
«Виктор» — ЦСКА — 30:29 (14:13, 24:24)
Лучшие бомбардиры:
Иналь Афлитулин (8 голов / 13 бросков), Марк Ларин (6/11), Виталий Мазуров (5/8), Радомир Врачевич (3/3) – Павел Атьман (6/11), Олег Астрашапкин (5/9), Дмитрий Киселёв (5/10), Алексей Фокин (4/5).
Вратари:
Антон Заболотский (7 сейвов / 28 бросков; 25% надёжности), Александр Лысенко (6/14, 42%) – Станислав Третынко (5/13, 38%), Виктор Киреев (4/15, 26%), Дмитрий Кузнецов (3/13, 23%).
Броски: 48 – 49.
Эффективность бросков: 61% – 62%.
Сейвы: 30% – 29%.
7-метровые: 10/14 – 8/12.
2-минутные удаления: 6 – 3.
Жёлтые карточки: 0 – 2.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 13 марта 2022
-
23:57
-
22:37
-
22:03
-
21:51
-
18:34
-
17:59
-
17:33
-
14:50
-
12:15
-
11:57
-
10:15
- 12 марта 2022
-
21:36
-
20:47
-
12:25
-
09:45
-
01:55
- 11 марта 2022
-
20:49
-
19:12
-
18:51
-
18:04
-
15:30
-
11:39
-
09:45
- 10 марта 2022
-
23:55
-
22:45
-
22:24
-
21:51
-
19:08
-
17:42
-
14:57
-
14:03
-
12:00
-
10:28
-
09:09
- 9 марта 2022
-
23:41