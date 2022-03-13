Ставропольский «Виктор» стал обладателем Кубка России по гандболу

Ставропольский «Виктор» стал обладателем Кубка России по гандболу среди мужчин, обыграв в финале московский ЦСКА – 30:29. Встреча прошла на арене «Лукоморье» в Будённовске.

Основное время матча завершилось вничью — 24:24, а в серии послематчевых бросков точнее оказались гандболисты «Виктора» — 6:5.

Ранее в матче за третье место подмосковный клуб «Чеховские медведи» победил краснодарский СКИФ со счётом 39:27.

Кубок России

Финал

«Виктор» — ЦСКА — 30:29 (14:13, 24:24)



Лучшие бомбардиры:

Иналь Афлитулин (8 голов / 13 бросков), Марк Ларин (6/11), Виталий Мазуров (5/8), Радомир Врачевич (3/3) – Павел Атьман (6/11), Олег Астрашапкин (5/9), Дмитрий Киселёв (5/10), Алексей Фокин (4/5).

Вратари:

Антон Заболотский (7 сейвов / 28 бросков; 25% надёжности), Александр Лысенко (6/14, 42%) – Станислав Третынко (5/13, 38%), Виктор Киреев (4/15, 26%), Дмитрий Кузнецов (3/13, 23%).

Броски: 48 – 49.

Эффективность бросков: 61% – 62%.

Сейвы: 30% – 29%.

7-метровые: 10/14 – 8/12.

2-минутные удаления: 6 – 3.

Жёлтые карточки: 0 – 2.

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