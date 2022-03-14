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Юлия Ефимова радикально сменила имидж. Фото

Юлия Ефимова радикально сменила имидж. Фото
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Трёхкратный призёр Олимпийских игр, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка радикально сменила имидж, покрасив волосы в рыжий цвет.

«Новый стиль», — подписала фотографию Ефимова.

Фото: «инстаграм» юлии ефимовой

Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).

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