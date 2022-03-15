Сборная России по дзюдо временно приостановила участие в соревнованиях под эгидой IJF и EJ

Федерация дзюдо России временно приостановила участие национальной сборной в соревнованиях под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF) и Европейской федерации дзюдо (EJU).
«На сайте Международной федерации дзюдо опубликовано сообщение о том, что спортсмены сборной России не будут принимать участие в международных турнирах под эгидой IJF и EJU.
Сообщаем, что на этот временный шаг Федерация дзюдо России пошла в связи со сложившейся внешнеполитической обстановкой. В текущих условиях доступ сборной в большинство стран, где проводятся международные состязания, существенно затруднен, кроме того, у Федерации дзюдо России есть основания опасаться за безопасность российских спортсменов.
Важно: решение Международной федерации дзюдо и Европейского союза дзюдо, допускающее российских дзюдоистов к участию в стартах под символикой IJF, остается в силе», — гласит сообщение пресс-службы Федерации дзюдо России.
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