Звезда гандбола Вяхирева возобновила карьеру и попала в заявку на матч чемпионата России
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Чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Анна Вяхирева попала в состав команды «Ростов-Дон» на выездной матч с ЦСКА в чемпионате России.
Как сообщила официальная страница «ВКонтакте» ростовского клуба, Вяхирева будет выступать под своим привычным 13-м номером. Сегодня, 15 марта «Ростов-Дон» сыграет в Москве против ЦСКА. Начало матча в 20:30 мск.
Напомним, что после Олимпиады в Токио Вяхирева приняла решение взять паузу в карьере.
Вяхирева в составе сборной России завоевала золото Олимпиады-2016 и серебро Игр в Токио, а также бронзовую медаль чемпионата мира 2019 года. 26-летняя россиянка была признана самым ценным игроком обоих олимпийских турниров.
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