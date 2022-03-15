Звезда гандбола Вяхирева возобновила карьеру и попала в заявку на матч чемпионата России

Чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Анна Вяхирева попала в состав команды «Ростов-Дон» на выездной матч с ЦСКА в чемпионате России.

Как сообщила официальная страница «ВКонтакте» ростовского клуба, Вяхирева будет выступать под своим привычным 13-м номером. Сегодня, 15 марта «Ростов-Дон» сыграет в Москве против ЦСКА. Начало матча в 20:30 мск.

Напомним, что после Олимпиады в Токио Вяхирева приняла решение взять паузу в карьере.

Вяхирева в составе сборной России завоевала золото Олимпиады-2016 и серебро Игр в Токио, а также бронзовую медаль чемпионата мира 2019 года. 26-летняя россиянка была признана самым ценным игроком обоих олимпийских турниров.

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