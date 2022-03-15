Чиновник рассказал об уходе из Олимпийского комитета Норвегии из-за отстранения россиян

Представитель комитета спортсменов Олимпийского комитета Норвегии Ойвинд Ваттердал прокомментировал своё решение покинуть пост в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить российских и белорусских спортсменов от международных стартов.
«Это ужасная ситуация для любых спортсменов, когда их отстраняют. Зрители платят, чтобы спортсмены соревновались, они должны демонстрировать свои навыки. Но многие люди в исполнительном комитете ведут себя как политики, а я представляю лишь спортсменов.
Таким образом я хотел выразить своё несогласие с тем, что НОК Норвегии принял такое решение. Я не поддерживаю исключение любого спортсмена — вне зависимости от того, откуда он. Я получил много хороших откликов, это показывает, что это решение было оправданным», — сказал Ваттердал в эфире «Матч ТВ».
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