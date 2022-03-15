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Почетный член МОК Хайберг прокомментировал отстранение атлетов из России от соревнований

Почетный член МОК Хайберг прокомментировал отстранение атлетов из России от соревнований
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Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хайберг прокомментировал ситуацию с отстранением спортсменов России и Беларуси от участия в соревнованиях.

«Прошло не так много времени с того момента, как спорт обозначил свою позицию. Происходящее было настолько ужасным, что нужно было высказать своё мнение.

МОК быстро отреагировал и заявил, что спортсменам из России и Беларуси не рады на соревнованиях и что запланированные в этих странах турниры будут перенесены. Это было чёткое заявление — и, возможно, более сильное, чем я рассчитывал услышать от МОК.

Для меня важно, чтобы, когда всё закончится, мы подумали, как вернуть Россию и Беларусь в международный спорт. Мы ведь должны посредством спорта вносить свой вклад в то, чтобы сделать мир лучше, а это означает, что все нации должны в этом участвовать. Так что одновременно с тем, чтобы отстранять, мы должны смотреть в будущее и готовиться к тому, что Россия и Беларусь вернутся.

Как только всё закончится, мы должны начать диалог со спортивными федерациями России и Беларуси. Они должны вернуться на таких же условиях, как и другие нации. В ситуацию, где всем будет хорошо», – приводит слова Хайберга TV2.

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Источник: TV2

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