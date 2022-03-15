Вяхирева вернулась на площадку впервые после Олимпиады-2020, но «Ростов-Дон» проиграл ЦСКА

Гандболистки ЦСКА на своей площадке обыграли «Ростов-Дон» в матче чемпионата России со счётом 34:30. В этом матче впервые после Олимпийских игр в Токио вернулась на площадку правая полусредняя сборной России Анна Вяхирева, ставшая самым результативным игроком ростовской команды и всей встречи. На счету Вяхиревой 11 забитых мячей. Её подруга по команде Ярослава Фролова отличилась 6 раз. В составе ЦСКА 9 мячей забила Дарья Дмитриева, 8 — Драгана Цвийич.
После 19 матчей ЦСКА лидирует в группе А чемпионата России, набрав 34 очка. У занимающего второе место «Ростов-Дона» — 30 очков. До завершения предварительного этапа командам осталось провести по одному матчу.
Гандбол. Чемпионат России. Женщины
Группа А. Предварительный этап
ЦСКА (Москва) – «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – 34:30 (21:17).
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