Софья Великая делала первый бросок, чирлидерши летали над площадкой. Фото победы ЦСКА

15 марта в Москве на стадионе «Арена Динамо» гандболистки ЦСКА обыграли «Ростов-Дон» в матче чемпионата России со счётом 34:30. В этом матче впервые после Олимпийских игр в Токио вернулась на площадку правая полусредняя сборной России Анна Вяхирева, ставшая самым результативным игроком ростовской команды и всей встречи. На счету Вяхиревой 11 забитых мячей. Её подруга по команде Ярослава Фролова отличилась 6 раз. В составе ЦСКА 9 мячей забила Дарья Дмитриева, 8 — Драгана Цвиич.



После 19 матчей ЦСКА лидирует в группе А чемпионата России, набрав 34 очка. У занимающего второе место «Ростов-Дона» — 30 очков. До завершения предварительного этапа командам осталось провести по одному матчу.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Ростов-Дон» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.