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Петкович — о сборах сборной России по гандболу: сосредоточимся на тактике

Петкович — о сборах сборной России по гандболу: сосредоточимся на тактике
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Главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович рассказал о специфике учебно-тренировочных сборов национальной команды перед отборочными матчами чемпионата мира.

«На тренировке я сказал ребятам, что они должны принять сложившуюся ситуацию. Не думать о проблемах и отмене товарищеских матчей, а сосредоточиться на работе, старательно развивать достижения, которых мы добились на чемпионате Европы. И, конечно, не могло быть речи об отмене сбора – команда должна тренироваться вместе, чтобы не растерять свой уровень. Кроме того, невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация, а значит, надо продолжать готовиться к отборочным матчам чемпионата мира. При этом я понимаю, что уже конец сезона, впереди всех ждет плей-офф Суперлиги, у гандболистов накопились повреждения. Так что мы будем аккуратны, обойдёмся без большой физической нагрузки, сосредоточимся на тактике», — приводит слова Петковича пресс-служба Федерации гандбола России.

Сборная России будет тренироваться в Новогорске до 20 марта.

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