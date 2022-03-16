Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

World Athletics запретила белорусским легкоатлетам выступать в российских турнирах

World Athletics запретила белорусским легкоатлетам выступать в российских турнирах
Комментарии

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) запретила белорусским спортсменам принимать участие в российских соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу World Athletics.

«До тех пор, пока Всероссийская федерация лёгкой атлетики ограничена в своих правах, национальные соревнования в России проводятся только с участием спортсменов этой страны. Поскольку ВФЛА осознаёт, что приглашение спортсменов из других стран будет нарушением условий отстранения, мы ожидаем, что она будет соблюдать эти условия», — пояснили в пресс-службе организации.

Напомним, ВФЛА лишилась членства в World Athletics в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала. Российские легкоатлеты могут выступать только в нейтральном статусе.

Новость по теме
ФИДЕ отстранила сборные России и Беларуси от турниров
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022