World Athletics запретила белорусским легкоатлетам выступать в российских турнирах

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) запретила белорусским спортсменам принимать участие в российских соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу World Athletics.

«До тех пор, пока Всероссийская федерация лёгкой атлетики ограничена в своих правах, национальные соревнования в России проводятся только с участием спортсменов этой страны. Поскольку ВФЛА осознаёт, что приглашение спортсменов из других стран будет нарушением условий отстранения, мы ожидаем, что она будет соблюдать эти условия», — пояснили в пресс-службе организации.

Напомним, ВФЛА лишилась членства в World Athletics в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала. Российские легкоатлеты могут выступать только в нейтральном статусе.