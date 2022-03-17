Российскую легкоатлетку дисквалифицировали на четыре года за допинговое нарушение

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала российскую бегунью Екатерину Выставкину (Досейкину) на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«На основании решения Комиссии по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил Российского антидопингового агентства «РУСАДА» № 46/2022 от 14 марта 2022 г. (исх. № ВВ-949 от 14 марта 2022 г.) ВФЛА на 4 года дисквалифицирует Екатерину Выставкину (Досейкину) (Рязанская область) за нарушение запрета на участие в течение срока дисквалификации», — отмечается в сообщении пресс-службы ВФЛА.
Срок дисквалификации спортсменки — с 14 марта 2022 года по 13 марта 2026 года. Аннулируются её результаты, показанные за период с 1 декабря 2016 года, даты начала первоначальной дисквалификации.
В 2015 году Выставкина завоевала бронзовую медаль чемпионата России в беге на 3000 метров с препятствиями. Впоследствии этот результат аннулировали.
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