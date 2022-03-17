Гандболисты попросили вернуть российские сборные и клубы на международные турниры

Игроки юношеских и молодёжных сборных России по гандболу обратились с открытым письмом к главе Международной федерации гандбола Хассану Мустафе и президенту Европейской федерации гандбола Михаэлю Видереру с просьбой допустить их к участию в международных турнирах.
Ранее все российские и белорусские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.
«Мы не понимаем, почему оказались лишены возможности заниматься делом нашей жизни и почему нас отстранили от международных соревнований, о которых мы так мечтали и к которым серьёзно готовились. Мы всегда верили, что настоящий спорт дарит всем равные возможности и остаётся вне политики. Но сейчас нас, простых юношей и девушек, так же преданных гандболу, как и наши сверстники из других стран, сделали изгоями без объяснения причин. Это идёт вразрез с основополагающими принципами спорта, на которые мы всегда ориентировались.
Всё чаще слышны голоса людей из других стран, не понимающих и не принимающих отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Член совета по спорту Норвегии, высшего спортивного органа страны, Эйвинд Ваттердаль в знак протеста против спортивных санкций в отношении россиян и белорусов покинул свой пост — «чтобы иметь возможность честно смотреть в глаза своим коллегам». Просим вас, уважаемые Хассан Мустафа и Михаэль Видерер, проявить мудрость и независимость при принятии решений и разрешить российским сборным и клубам принимать участие в международных соревнованиях. Иначе мы будем лишены полноценной возможности заниматься делом, которому рассчитывали посвятить свою жизнь. Надеемся на разум, справедливость и торжество спортивного духа», — говорится в письме, представленном пресс-службой Федерации гандбола России.
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