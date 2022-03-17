Комиссия спортсменов ОКР обратилась с открытым письмом к президенту МОК Томасу Баху

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) обратилась с открытым письмом к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, призвав развивать международное спортивное движение для объединения стран, народов и соблюдать равные права всех спортсменов независимо от их национальной принадлежности.

«14 марта 2022 года в результате взрыва ракеты вооружённых сил Украины в жилом квартале г. Донецка были убиты десятки мирных граждан. Среди жертв есть дети, и их имена вскоре появятся на траурной плите на Аллее ангелов в Донецке, одном из самых скорбных мемориалов в мире.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в этот же день осудил данный акт военной агрессии против мирных граждан. Со своей стороны Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России также решительно осуждает совершённую ВСУ варварскую, бесчеловечную атаку, расчётливо направленную против гражданского населения Донецка, а также выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Обращаем Ваше и членов исполкома МОК внимание на то, что подобные преступления совершаются при непосредственном участии украинских властей в течение последних восьми лет, в том числе и в периоды так называемого «Олимпийского перемирия». С болью в сердце вынуждены констатировать, что гибель ни в чём не повинных людей в результате бесчинств украинских националистов все эти годы оставалась незамеченной Международным олимпийским комитетом.

При этом сегодня мы столкнулись с избирательным, крайне политизированным подходом МОК к спортсменам разных стран и игнорированием Олимпийской хартии, результатом которого стали дискриминация и незаслуженное отстранение российских атлетов от участия в международных соревнованиях. Мы призываем МОК развивать международное спортивное движение для объединения стран, народов и соблюдать равные права всех спортсменов независимо от их национальной принадлежности», — говорится в открытом письме комиссии спортсменов ОКР, текст которого приводит «РИА Новости».