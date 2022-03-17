Вице-премьер Чернышенко рассказал, куда пойдут деньги, сэкономленные из-за отмены турниров

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о первоочередных мерах поддержки спортивной отрасли, реализуемых в период отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
«Правительство приложит максимум усилий для сохранения уровня российского спорта высших достижений. В обязательном порядке поддержим наших атлетов, организуя их участие в спортивных соревнованиях с партнёрами из дружественных стран. Мы продолжим активно развивать массовый спорт, создавая дополнительную инфраструктуру в шаговой доступности для граждан. У нас сэкономлены бюджетные средства в результате отмены международных соревнований – финала Лиги чемпионов, чемпионата мира по волейболу, Спецолимпиады в Казани, первенства мира по хоккею, Всемирной шахматной олимпиады и ряда других. По предварительным расчётам сумма составляет более 8 млрд рублей. Эти средства полностью пойдут на решение вопросов в интересах наших граждан – строительство спортивных объектов в регионах России и проведение внутрироссийских мероприятий», – приводит слова Чернышенко сайт правительства России.
По словам вице-премьера, ведомству также поручено разработать комплекс мер, направленных на защиту прав и интересов российских спортсменов, находящихся за рубежом, и «дорожную карту» по поддержке спортивной отрасли, в том числе в части импортозамещения спортивного оборудования.
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