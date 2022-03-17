Тренер «Ухты» жёстко высказался об игроках сборной России по футзалу, уехавших в Бразилию

Тренер мини-футбольного клуба «Ухта» Игорь Путилов рассказал, какие проблемы, кроме травм, возникли у участников «Финала четырёх» Кубка России.

«Кстати, если мы поднимаем вопрос о проблемах, то есть ещё одна. Многие иностранцы собираются покинуть наши клубы, как это сделали футболисты КПРФ Эстебан и Паулиньо. Представляете, люди имеют российские паспорта, чуть-чуть в стране стало тяжело, и эти россияне побежали за границу. Это я о Густаво и Паулиньо», — приводит слова Путилова «Тюменская арена».

«Финал четырёх» Кубка России по мини-футболу пройдёт в Тюмени. Уже 19 марта состоятся полуфиналы. «Норильский никель» сразится против «Синары» из Екатеринбурга, а «Тюмень» выяснит отношения с клубом «Газпром-Югра» из Югорска.