Тренер «Ухты» жёстко высказался об игроках сборной России по футзалу, уехавших в Бразилию
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Тренер мини-футбольного клуба «Ухта» Игорь Путилов рассказал, какие проблемы, кроме травм, возникли у участников «Финала четырёх» Кубка России.
«Кстати, если мы поднимаем вопрос о проблемах, то есть ещё одна. Многие иностранцы собираются покинуть наши клубы, как это сделали футболисты КПРФ Эстебан и Паулиньо. Представляете, люди имеют российские паспорта, чуть-чуть в стране стало тяжело, и эти россияне побежали за границу. Это я о Густаво и Паулиньо», — приводит слова Путилова «Тюменская арена».
«Финал четырёх» Кубка России по мини-футболу пройдёт в Тюмени. Уже 19 марта состоятся полуфиналы. «Норильский никель» сразится против «Синары» из Екатеринбурга, а «Тюмень» выяснит отношения с клубом «Газпром-Югра» из Югорска.
Новость по теме«Тюмень» лишили «Финала четырёх» мини-футбольной Лиги чемпионов
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