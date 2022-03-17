Бывший вратарь сборной России по мини-футболу Густаво объяснил свой отъезд из страны

Бывший вратарь сборной России по мини-футболу бразилец Густаво, который с 2020 года тренировал клуб высшей лиги «Ростов», ответил тренеру «Ухты» Игорю Путилову, раскритиковавшему легионеров с российским паспортом за отъезд из страны на фоне ситуации на Украине.
«Тренер Путилов И.!!! Во-первых, будьте осторожны, чтобы произносить моё имя за меня!!! Я полагаю, что вы ничего не знаете о моей ситуации, и вы услышали, как кто-то сказал, и пошли давать интервью, не зная ничего об этом. Информируйте себя, прежде чем говорить!
Бегство из страны??? Я ничего не должен объяснять, но было бы хорошо узнать, что у моей жены проблемы со здоровьем, и я действительно предпочёл свою семью, чем работу! Этой работе, которой посвятил 7 лет своей жизни, защищая цвета вашей страны! Что-то мне говорит, может, вы обижены, ну или завидуете, что вас никогда нет в сборной…
Слава богу, как только её здоровье улучшится, я буду в стране, которой я безгранично благодарен! Поэтому, мой друг, иногда лучше не совать свой нос в чужие дела и много работать, чтобы позаботиться о собственном клубе, в котором много хороших футболистов, но команда, к сожалению, на последнем месте в чемпионате», — написал Густаво на своей странице в «Фейсбуке».
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