Сидорова отказалась посетить встречу с министром спорта России

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, специализирующаяся на прыжках с шестом, отказалась от встречи с министром спорта России Олегом Матыциным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственные источники.



Ранее сообщалось, что Матыцин собирается 21 марта встретиться с российскими спортсменами, чтобы обсудить меры поддержки в условиях санкций. Позднее стало известно, что встреча перенесена на более поздний срок.



Планировалось, что участниками встречи станут фигуристы Анна Щербакова, Никита Кацалапов и Виктория Синицина, легкоатлетки Мария Ласицкене и Сидорова, а также гимнастки Дина и Арина Аверины. Примечательно, что Ласицкене уже также отказалась от встречи с министром спорта.

Ранее российских спортсменов отстранили от международных соревнований.