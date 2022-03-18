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Сидорова отказалась посетить встречу с министром спорта России

Сидорова отказалась посетить встречу с министром спорта России
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Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, специализирующаяся на прыжках с шестом, отказалась от встречи с министром спорта России Олегом Матыциным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственные источники.

Ранее сообщалось, что Матыцин собирается 21 марта встретиться с российскими спортсменами, чтобы обсудить меры поддержки в условиях санкций. Позднее стало известно, что встреча перенесена на более поздний срок.

Планировалось, что участниками встречи станут фигуристы Анна Щербакова, Никита Кацалапов и Виктория Синицина, легкоатлетки Мария Ласицкене и Сидорова, а также гимнастки Дина и Арина Аверины. Примечательно, что Ласицкене уже также отказалась от встречи с министром спорта.

Ранее российских спортсменов отстранили от международных соревнований.

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