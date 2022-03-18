Сидорова отказалась посетить встречу с министром спорта России

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, специализирующаяся на прыжках с шестом, отказалась от встречи с министром спорта России Олегом Матыциным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственные источники.
Ранее сообщалось, что Матыцин собирается 21 марта встретиться с российскими спортсменами, чтобы обсудить меры поддержки в условиях санкций. Позднее стало известно, что встреча перенесена на более поздний срок.
Планировалось, что участниками встречи станут фигуристы Анна Щербакова, Никита Кацалапов и Виктория Синицина, легкоатлетки Мария Ласицкене и Сидорова, а также гимнастки Дина и Арина Аверины. Примечательно, что Ласицкене уже также отказалась от встречи с министром спорта.
Ранее российских спортсменов отстранили от международных соревнований.
- 18 марта 2022
-
13:08
-
13:03
-
12:29
-
12:28
-
10:19
-
00:23
- 17 марта 2022
-
23:27
-
20:48
-
20:30
-
18:22
-
17:48
-
17:28
-
08:39
- 16 марта 2022
-
23:51
-
23:32
-
22:22
-
22:09
-
21:18
-
17:25
-
16:42
-
16:33
-
15:21
-
13:41
-
09:45
- 15 марта 2022
-
23:15
-
22:13
-
19:47
-
15:37
-
15:10
-
15:08
-
13:40
-
13:13
-
12:45
-
11:46
- 14 марта 2022
-
21:08