В ВФЛА отреагировали на отстранение российских легкоатлетов от Бриллиантовой лиги

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Ирина Привалова прокомментировала то, что Генеральная ассамблея Бриллиантовой лиги приняла решение не допускать российских и белорусских легкоатлетов к участию в соревнованиях под своей эгидой.
«Отстранение российских атлетов от участия в соревнованиях, входящих в Бриллиантовую лигу, не стало для нас неожиданным. Оно укладывается в позицию отстранения всего российского спорта и спортсменов от любых международных соревнований. В этих условиях задача федерации — сконцентрировать своё внимание на проведении внутренних национальных соревнований, на современном уровне организовать работу по развитию лёгкой атлетики, а также уделить особое внимание подготовке спортивного резерва и антидопинговой работе. Летний сезон сделаем длиннее, а соревновательный календарь — насыщеннее.
Мы надеемся на поддержку Минспорта России, Олимпийского комитета России, субъектов Российской Федерации и всех, кто готов помогать профессиональной и любительской лёгкой атлетике в нашей стране. ВФЛА также не отказывается от планов по возвращению в состав World Athletics и борьбы за полноценное участие российских спортсменов в международных соревнованиях», — приводит слова Приваловой пресс-служба ВФЛА.
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