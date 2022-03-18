Даниил Шишкарёв: 17-20-летние спортсмены абсолютно ни в чём не виноваты

Капитан сборной России по гандболу Даниил Шишкарёв отреагировал на открытое письмо российских гандболистов Международной федерации гандбола (IHF) и Европейской федерации гандбола (EHF). Ранее члены юношеских и молодёжных сборных России попросили допустить их к соревнованиям.



«Мы также присоединяемся к гандболистам и гандболисткам из молодёжных и юношеских сборных. Буквально все международные организации, федерации декларировали принцип, что спорт должен быть вне политики. А сейчас он нарушается на сто процентов. 17-20-летние спортсмены абсолютно ни в чём не виноваты, с какой бы стороны мы ни смотрели на сложившуюся в мире ситуацию. Даже нам, уже состоявшимся спортсменам, непросто проводить сборы, которые не имеют финального завершения в виде официальных матчей. Сейчас, кстати, именно так и происходит. Национальная сборная просто тренируется в Новогорске, занимаясь в основном тактикой и отработкой комбинаций. Абсолютно неправильно принимать такие фактически дискриминационные по отношению к российским сборным и клубам решения. Очень надеюсь на то, что здравый смысл и справедливость восторжествуют, а спорт продолжит оставаться исключительно объединяющим фактором», – приводит слова Шишкарёва пресс-служба Федерации гандбола России.

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