Ласицкене отказалась от посещения встречи с министром спорта РФ

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту, россиянка Мария Ласицкене отказалась встретиться с министром спорта России Олегом Матыциным. Он намеревался пообщаться со спортсменами и обсудить меры поддержки в условиях санкций. В пресс-релизе министерства спорта говорилось, что Ласицкене примет участие в мероприятии.



«Пресс-релиз Минспорта удивил, так как Маша не давала своё согласие на встречу. В итоге она отказалась от этого мероприятия. Ей не нужна поддержка, ей нужна возможность выступать с сильнейшими легкоатлетами мира. Но в этом вопросе, как мы видим, ни министр спорта, ни глава ОКР, ни ВФЛА Маше не помогли», — цитирует супруга спортсменки Владаса Ласицкаса «РИА Новости».



Ранее стало известно, что генассамблея Бриллиантовой лиги отстранила российских и белорусских легкоатлетов от своих соревнований.

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