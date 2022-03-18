«Енисей» обыграл «Газпром-Югру» в волейбольной Суперлиге

Матчем в Красноярске стартовал 22-й тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Местный «Енисей» на своей площадке нанёс поражение сургутской команде «Газпром-Югра» со счётом 3:0 (25:22, 25:12, 25:13).

Соперники находятся рядом в турнирной таблице и ведут борьбу за место в плей-офф. После победы «Енисей» с семью победами и 20 очками в активе поднялся на промежуточное 10-е место, «Газпром-Югра» (6 побед и 17 очков) – 12-й.

Напомним, в первом круге предварительного этапа в Сургуте победу одержали хозяева площадки со счётом 3:0 (29:27, 27:25, 25:22).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 22-й тур

«Енисей» (Красноярск) – «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:22, 25:12, 25:13).