Встреча олимпийцев с Владимиром Путиным состоится в начале апреля
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Официальный экипировщик Олимпийской команды России компания ZASPORT сообщила, что встреча победителей и призёров Олимпийских игр – 2022 с президентом России Владимиром Путиным состоится в первых числах апреля.
«В первых числах апреля победители и призёры Олимпийских игр в Пекине отправятся на встречу с Владимиром Путиным. Ждём фото в парадных костюмах ZASPORT», — написано в телеграм-канале ZASPORT.
Олимпийские игры в Пекине проходили с 4 по 20 февраля. Российские спортсмены завоевали 32 медали – 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Чемпионами Игр стали лыжник Александр Большунов, фигуристка Анна Щербакова, а также женская и мужская эстафетные команды в лыжных гонках и фигуристы в командном турнире.
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