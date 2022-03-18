Казанский «Зенит» одержал 21-ю победу в Суперлиге, обыграв «Кузбасс»
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Лидер чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги казанский «Зенит» на своей площадке обыграл «Кузбасс» из Кемерово со счётом 3:1 (25:19, 25:15, 20:25, 25:12). Самым результативным в составе «Зенита» стал Дмитрий Волков, набравший 21 очко. 19 баллов принёс команде Андрей Сурмачевский. У «Кузбасса» 17 очков набрал Виталий Папазов.
«Зенит» одержал 21-ю победу в сезоне и упрочил лидерство, «Кузбасс» с 9 победами и 27 очками занимает седьмое место.
В 23-м туре «Зенит» на выезде сыграет с «Белогорьем», а «Кузбасс» примет на своей площадке «Факел».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 22-й тур
«Зенит» (Казань) – «Кузбасс» (Кемерово) — 3:1 (25:19, 25:15, 20:25, 25:12)
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