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Сальников: российским пловцам будет сложно добираться до соревнований FINA

Сальников: российским пловцам будет сложно добираться до соревнований FINA
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Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников высказал сомнения в том, что российские спортсмены смогут выступить на соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания (FINA), к участию в которых официально допущены в нейтральном статусе.

«Ситуация не самая простая, потому что непонятно, как дальше будут развиваться события. FINA допускает участие наших спортсменов в соревнованиях в нейтральном статусе: без гимна и цветов флага на форме. В отношении специалистов позиция такая же — нейтральная. Но теперь вопрос в другом: как технически это осуществимо. У нас не летают самолёты и не выдаются визы тех стран, которые поддерживают бойкот России», — приводит слова Сальникова RT.

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