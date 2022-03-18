Сальников: российским пловцам будет сложно добираться до соревнований FINA
Поделиться
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников высказал сомнения в том, что российские спортсмены смогут выступить на соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания (FINA), к участию в которых официально допущены в нейтральном статусе.
«Ситуация не самая простая, потому что непонятно, как дальше будут развиваться события. FINA допускает участие наших спортсменов в соревнованиях в нейтральном статусе: без гимна и цветов флага на форме. В отношении специалистов позиция такая же — нейтральная. Но теперь вопрос в другом: как технически это осуществимо. У нас не летают самолёты и не выдаются визы тех стран, которые поддерживают бойкот России», — приводит слова Сальникова RT.
Комментарии
- 18 марта 2022
-
23:06
-
22:50
-
22:27
-
19:34
-
17:51
-
17:39
-
17:25
-
16:46
-
16:00
-
13:08
-
13:03
-
12:29
-
12:28
-
10:19
-
00:23
- 17 марта 2022
-
23:27
-
20:48
-
20:30
-
18:22
-
17:48
-
17:28
-
08:39
- 16 марта 2022
-
23:51
-
23:32
-
22:22
-
22:09
-
21:18
-
17:25
-
16:42
-
16:33
-
15:21
-
13:41
-
09:45
- 15 марта 2022
-
23:15
-
22:13
Партнерский контент