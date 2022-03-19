Трансгендерная пловчиха Лия Томас стала чемпионкой NCAA. Она обошла медалисток ОИ в Токио

Пловчиха Лия Томас стала первым трансгендером, победившим в первом дивизионе американской лиги NCAA.

Спортсменка из Пенсильванского университета США на дистанции 500 ярдов кролем обыграла Эмму Вейант и Эрику Салливан — серебряных медалисток летних Олимпийских игр в Токио. Вейант брала медаль на дистанции 400 метров комплексом. Салливан — на 1500 метрах вольным стилем.

Отметим, что в январе Лия Томас побила рекорды США в заплывах на 200, 500 и 1500 метров вольным стилем… При этом Лия родилась мужчиной и находится в процессе гендерного перехода.

Томас ранее выступала в мужской команде этого университета и перешла в женскую. Томас соревнуется в первом дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта, ранее она побила несколько рекордов колледжей.