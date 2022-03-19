Украинская прыгунья в высоту Могучих стала чемпионкой мира в помещении с рекордом сезона

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Могучих завоевала золотую медаль чемпионата мира в помещении, который проходит в Белграде (Сербия).
Могучих взяла высоту 2,02 метра с первой попытки, показав лучший результат сезона в мире. Высота 2,04 не покорилась ей.
Серебряная награда досталась представительнице Австралии Элеанор Паттерсон (2,00), бронзу взяла Надежда Дубовицкая из Казахстана (1,98).
Олимпийская чемпионка, российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене не выступала на соревнованиях из-за запрета Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).
Напомним, ранее стало известно, что генассамблея Бриллиантовой лиги также отстранила российских и белорусских легкоатлетов от своих соревнований.
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