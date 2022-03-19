Волейболистки «Енисея» сенсационно обыграли «Локомотив» в чемпионате России

Завершились два матча чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. Красноярский «Енисей» на своей площадке на тай-брейке обыграл одного из лидеров соревнований, калининградский «Локомотив», со счётом 3:2 (18:25, 12:25, 26:24, 27:25, 15:9).

Самой результативной в составе «Енисея» стала Мария Фролова, набравшая 17 очков. У «Локомотива» отличилась Ирина Воронкова, на счету которой 26 очков.

В другом матче челябинское «Динамо-Метар» в гостях обыграло нижегородскую «Спарту» со счётом 3:1 (25:23, 19:25, 25:18, 25:15).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. 23-й тур

«Енисей» (Красноярск) – «Локомотив» (Калининградская обл.) — 3:2 (18:25, 12:25, 26:24, 27:25, 15:9).

«Спарта» (Нижний Новгород) – «Динамо-Метар» (Челябинск) — 1:3 (23:25, 25:19, 18:25, 15:25).