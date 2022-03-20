Американская прыгунья с шестом Моррис стала чемпионкой мира в помещении
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2016, американская прыгунья с шестом Сэнди Моррис завоевала золотую медаль на чемпионате мира в помещении, который проходит в Белграде (Сербия).
Моррис показала результат 4,80 метра. Обладательницей серебра стала ещё одна американка, олимпийская чемпионка Токио Кэти Нажотт (4,75), а замкнула тройку лучших словенская прыгунья Тина Шутей. Её результат также составляет 4,75 метра.
Отметим, что в чемпионате мира в сербской столице не принимают участия российские спортсмены. Они попали под запрет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). В частности, турнир пропускает серебряная медалистка Игр в Токио Анжелика Сидорова.
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