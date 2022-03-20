Конькобежка Лаленкова завоевала золото в классическом многоборье на чемпионате России

Российская конькобежка Евгения Лаленкова завоевала золотую медаль в классическом многоборье на чемпионате России, который проходит в Иркутске.

Лаленкова показала рекорд катка по баллам (163,150) в классическом многоборье. В эту дисциплину входят дистанции 500 м, 1500 м, 3000 м и 5000 м. Она (39,78 с, 1.56,87 с, 4.07,13 с, 7.12,26 с) стала первой в трёх дистанциях из четырёх. На дистанции 500 метров победу одержала Елена Еранина, обошедшая Лаленкову на 0,09 секунды.

Серебро в классическом многоборье выиграла Екатерина Кошелева. Она была третьей на 500 м и 1500 м и второй на 3000 и 5000 м — 167,929 (40,20 с, 4.17,31 с, 2.00,89 с, 7.25,48 с).

Тройку лучших замкнула Елена Еранина (168,134). У неё, помимо первого места на дистанции 500 м, есть второй результат на 1500 м и третьи — на 3000 м и 5000 м (39,69 с, 4.18,45 с, 2.00,17 с, 7.33,13 с).