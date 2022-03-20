«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» в 20-й раз стал чемпионом России по водному поло
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«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» из города Кириши в гостях победил «Динамо-Уралочку» из Златоуста и в 20-й раз в истории завоевал титул чемпиона России в женском водном поло.
Решающий матч в Златоусте в основное время закончился со счётом 10:10 (4:2, 2:4, 1:3, 3:1). Победитель был определён в серии пенальти, в которой сильнее оказались гости — 14:12.
Бронзу завоевали ватерполистки команды «Спартак» из Волгограда, одержав победу над «СКИФ ЦОП» Москомспорта — 9:5 (4:0, 2:0, 0:3, 3:2).
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» является также 12-кратным обладателем Кубка России, двукратным победителем «Финала четырёх» Евролиги LEN, обладателем Суперкубка и обладателем Кубка LEN Trophy.
LEN — Европейская лига плавания, европейский орган управления водными видами спорта.
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