Арман Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис поставил очередной рекорд мира в прыжках с шестом. В воскресенье на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении в Белграде он взял высоту 6,20 м, что превышает рекорд мира как на открытом воздухе, так и в помещении.
Дюплантис смог преодолеть планку собственного мирового рекорда в 6,19 м, установленного на Открытом чемпионате Сербии 7 марта.
Арман Дюплантис — шведский прыгун с шестом, олимпийский чемпион 2020 года. 7 сентября 2020 года на соревнованиях в Риме установил высшее мировое достижение в прыжках с шестом на открытом воздухе — 6,15 м, превысив на один сантиметр результат Сергея Бубки, показанный 31 июля 1994 года. С 2000 года Международная федерация лёгкой атлетики не рассматривает рекорды в прыжках с шестом в помещении и на открытом воздухе как отдельные, так что мировым рекордом в прыжках с шестом Дюплантис владеет с февраля 2020 года.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 20 марта 2022
-
22:37
-
20:34
-
20:04
-
16:42
-
12:48
-
11:59
-
10:33
-
09:43
-
09:19
-
00:23
- 19 марта 2022
-
22:30
-
19:55
-
19:30
-
18:32
-
17:41
-
16:12
-
14:55
-
11:34
- 18 марта 2022
-
23:06
-
22:50
-
22:27
-
19:34
-
17:51
-
17:39
-
17:25
-
16:46
-
16:00
-
13:08
-
13:03
-
12:29
-
12:28
-
10:19
-
00:23
- 17 марта 2022
-
23:27
-
20:48