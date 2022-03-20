Арман Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис поставил очередной рекорд мира в прыжках с шестом. В воскресенье на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении в Белграде он взял высоту 6,20 м, что превышает рекорд мира как на открытом воздухе, так и в помещении.

Дюплантис смог преодолеть планку собственного мирового рекорда в 6,19 м, установленного на Открытом чемпионате Сербии 7 марта.

Арман Дюплантис — шведский прыгун с шестом, олимпийский чемпион 2020 года. 7 сентября 2020 года на соревнованиях в Риме установил высшее мировое достижение в прыжках с шестом на открытом воздухе — 6,15 м, превысив на один сантиметр результат Сергея Бубки, показанный 31 июля 1994 года. С 2000 года Международная федерация лёгкой атлетики не рассматривает рекорды в прыжках с шестом в помещении и на открытом воздухе как отдельные, так что мировым рекордом в прыжках с шестом Дюплантис владеет с февраля 2020 года.

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