ВФЛА отказалась подавать апелляцию в CAS на отстранение россиян от международных турниров
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Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), олимпийская чемпионка Ирина Привалова заявила, что организация пока не будет обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу отстранения российских спортсменов от международных турниров, проходящих под эгидой World Athletics.
«Апелляции не будет. Мы рассматриваем вариант обращения в CAS впоследствии, если не найдём понимания со стороны World Athletics по тем моментам и вопросам, которые сейчас перед ними обозначили. В первую очередь это требование отделить политическую подоплёку отстранения спортсменов от технических моментов восстановления федерации», — приводит слова Ирины Приваловой издание «RT на русском».
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