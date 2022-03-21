Российскую легкоатлетку Лашманову, завоевавшую золото на ОИ-2012 в ходьбе, лишат медали

Российская легкоатлетка Елена Лашманова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, говорится в пресс-релизе независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU). Спортсменка будет лишена золотой медали, которую она завоевала на Олимпийских играх 2012 года.
Решение принято на основании данных из московской антидопинговой лаборатории. Спортсменку уличили в использовании запрещённого вещества или метода.
Двухлетняя дисквалификация легкоатлетки отсчитывается с 9 марта 2021 года. При этом аннулированию подлежат результаты в период с 18 февраля 2012 по 3 января 2014 года. За это время она выигрывала также медали на чемпионате мира.
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