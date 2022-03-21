ФИДЕ отстранила российского гроссмейстера Карякина на шесть месяцев

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила об отстранении российского гроссмейстера Сергея Карякина на шесть месяцев. Ему запрещено участвовать в турнирах под эгидой организации.



Ранее высказывания Карякина привлекли внимание комитета по этике ФИДЕ. Гроссмейстер поддержал действия российских властей, объявивших о начале военной спецоперации на Донбассе.

Комиссия рассматривала и дело российского гроссмейстера Сергея Шипова, который также выступил с поддержкой политики Москвы. Его ФИДЕ отстранять не стала.

Ранее ФИДЕ лишила шахматистов России и Беларуси права выступать на турнирах под национальными флагами своих стран. Игроки смогут находиться за шахматной доской под флагом ФШР/БШФ или ФИДЕ.



Также прекращаются спонсорские контракты ФИДЕ с компаниями из санкционного списка и компаниями, контролируемыми Россией или Беларусью.