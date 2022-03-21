Сергей Карякин отреагировал на решение ФИДЕ дисквалифицировать его на полгода

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранить его на шесть месяцев.

«Я расстроен. Вы поймите, это же не просто отстранение на шесть месяцев, всё было спланировано. Идея была в том, чтобы я не сыграл в турнире претендентов и чтобы лишить меня возможного выхода на матч с Магнусом Карлсеном.

Не знаю, буду ли возвращаться через полгода на турниры под эгидой ФИДЕ. Они же опозорили не меня, а себя. Я просто не помню подобного прецедента, чтобы шахматиста принципиально не пустили. Это позор», — рассказал Сергей Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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