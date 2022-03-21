Петкович: не желаю лезть в политику. Я здесь для того, чтобы тренировать гандболистов

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович заявил, что не собирается обсуждать политику и предпочитает заниматься тренировочным процессом.

«Были ли у меня мысли перестать работать в России? Хороший вопрос. Никогда, ни на минуту не задумывался об этом. Мне звонили очень многие журналисты из Германии, в том числе мои приятели. Идёт большое давление, некоторые футбольные тренеры уехали. У всех своя ситуация, никого не осуждаю, но мне эти вопросы надоели. Я сказал, что хочу продолжать заниматься своей работой, не желаю лезть в политику и не буду ничего комментировать. Я здесь для того, чтобы тренировать гандболистов. И останусь, пока я нужен команде и ФГР.

У меня есть определённый опыт. В 1991 году была похожая ситуация в Югославии, так что я понимаю, что происходит, но не буду об этом дискутировать. Это не моё дело. Я здесь работаю», — приводит слова Петковича официальный сайт Федерации гандбола России.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».