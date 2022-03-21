Петкович: звонил менеджер клуба Бундеслиги с предложением провести матч России и Украины

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович рассказал, что ему предложили организовать в Германии матч между сборными России и Украины.
«Может ли команда прибавить, если она только тренируется и не играет? Я тренировал много разных клубов. В некоторых не было суперигроков, но за счёт работы их уровень постоянно повышался. Вижу это и в российском гандболе. Он прогрессирует. Не благодаря мне, а благодаря клубным тренерам. Можно сказать, что я пользуюсь плодами их работы. В общем, можно расти и без игр. Хотя, конечно, нам нужны матчи. И я знаю, что федерация, в том числе Сергей Шишкарёв и Лев Воронин постоянно работают над этим, ищут варианты, общаются с коллегами из других стран.
Это сложно, у всех федераций есть ответственность перед ЕГФ и ИГФ, но я надеюсь, что получится договориться. Могу даже рассказать, что мне позвонил менеджер одного из клубов Бундеслиги с предложением организовать в Германии товарищеский матч сборных России и Украины. Вряд ли это возможно сейчас, но чуть позже такая игра, думаю, была бы полезна. В любом случае мы не собираемся только сидеть на одном месте и тренироваться», — сказал Петкович в интервью пресс-службе Федерации гандбола России.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 21 марта 2022
-
18:55
-
18:33
-
18:19
-
18:05
-
17:48
-
17:36
-
17:21
-
17:01
-
16:25
-
15:58
-
15:43
-
13:00
-
10:14
-
09:30
-
00:51
- 20 марта 2022
-
22:37
-
20:34
-
20:04
-
16:42
-
12:48
-
11:59
-
10:33
-
09:43
-
09:19
-
00:23
- 19 марта 2022
-
22:30
-
19:55
-
19:30
-
18:32
-
17:41
-
16:12
-
14:55
-
11:34
- 18 марта 2022
-
23:06
-
22:50