Юрист рассказала о шансах на успешное обжалование дисквалификации Карякина

Анна Анцелиович, руководитель спортивной практики юридической группы КлеверКонсалт, рассказала о шансах на успешное обжалование дисквалификации российского гроссмейстера Сергея Карякина, отстранённого от участия в соревнованиях под эгидой ФИДЕ на полгода.
«Интересно, что второго российского шахматиста не признали виновным. Там посчитали, что он не настолько знаменит и его высказывания были не настолько резки. Есть вопросы насчёт того, насколько беспристрастным будет рассмотрение нашей апелляции.
Такой достаточно сильный контекст, из-за которого отстранили Карякина, который есть в западных странах, думаю, к сожалению, повлияет на итоговое решение. Именно это будет принято во внимание. Это не какой-то сторонний фактор, а именно один из главных факторов, по которому наказали Карякина», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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