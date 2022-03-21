Норвегия пригрозила бойкотировать ЧМ по водным видам спорта, если до него допустят россиян

Норвежская федерация плавания пригрозила бойкотировать грядущий чемпионат мира по водным видам спорта, если Международная федерация плавания (FINA) допустит до участия в нём российских и белорусских спортсменов.
Соревнования пройдут в Будапеште (Венгрия) с 18 июня по 3 июля. С тем же призывом ранее выступили Швеция, Швейцария, Польша и Германия.
«Мы находимся в процессе разработки совместной декларации северных стран», — приводит слова президента норвежской федерации Като Братбакк NRK.
В отличие от Европейской лиги плавания (LEN), Международная федерация водных видов спорта (FINA) заявила, что разрешит россиянам и белорусам соревноваться в нейтральном статусе. Однако позже FINA нашла юридическую возможность отстранить россиян и белорусов, «если их присутствие будет угрожать безопасности и благополучию спортсменов или поставит под угрозу проведение соревнований».
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 21 марта 2022
-
18:55
-
18:33
-
18:19
-
18:05
-
17:48
-
17:36
-
17:21
-
17:01
-
16:25
-
15:58
-
15:43
-
13:00
-
10:14
-
09:30
-
00:51
- 20 марта 2022
-
22:37
-
20:34
-
20:04
-
16:42
-
12:48
-
11:59
-
10:33
-
09:43
-
09:19
-
00:23
- 19 марта 2022
-
22:30
-
19:55
-
19:30
-
18:32
-
17:41
-
16:12
-
14:55
-
11:34
- 18 марта 2022
-
23:06
-
22:50