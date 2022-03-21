Сборная Грузии в 14-й раз выиграла чемпионат Европы по регби
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Сборная Грузии в 14-й раз выиграла чемпионат Европы по регби, разгромив команду Испании со счётом 48:15. Таким образом подопечные Левана Маисашвили закончили турнир, одержав три победы при одной ничьей. Второе место у команды Испании, третья строчка в таблице досталась сборной Румынии.
Сборная России до отстранения от участия в турнире провела два матча, в которых потерпела поражения.
Грузия – Испания — 49:15 (18:8).
Попытки: Табуцадзе (27, 65), Гиоргадзе (34, 70), Шарикадзе (61), Чкоидзе (80) — Хорба (24), Овехеро (49);
Реализации: Абжандадзе (28, 62, 67, 71, 80) — Ордас (50);
Пенальти: Абжандадзе (15, 54) — Ордас (8);
Дроп-голы: Лобжанидзе (4) — нет;
Жёлтые карточки: нет — Фоулдс (80).
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