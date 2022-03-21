Спортсмены России не примут участия в летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале

Спортсмены из России и Беларуси не примут участия в летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале.
Ранее исполком Европейского олимпийского комитета (ЕОК), ссылаясь на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), принял решение о том, что российские спортсмены не будут допущены до участия в соревнованиях в рамках зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в финском Вуокатти 20-25 марта. Олимпийский комитет России (ОКР) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на это решение, которая не была удовлетворена.
«В соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета и решением, принятым исполкомом EOК 2 марта, срок неучастия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов и официальных лиц продлён до летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Банска-Бистрице в июле 2022 года», – говорится в сообщении ЕОК.
Исполком EOК также постановил, что лица из России и Беларуси, занимающие должности в исполкоме или комиссии организации, временно не будут приглашаться для участия в заседаниях.
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