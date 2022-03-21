Румынская гандболистка послала соперницу в нокдаун, бросив мяч ей в голову

Трагический случай произошел в концовке матча женского чемпионата Румынии по гандболу между «Байя-Маре» и «Крайовой», в котором хозяйки площадки одержали победу со счетом 28:26.

По окончании времени матча судьи назначили свободный бросок в ворота «Байя-Маре». Гандболистка «Крайовы» Николета Тудорика отправила мяч точно в голову польской спортсменке Александре Зых, находившейся в стенке.

Зых упала на площадку, но быстро пришла в себя. Позднее у гандболистки диагностировали сотрясение мозга, сообщает Prosport.ro.

Арбитры наказали Тудорику синей карточкой, о дальнейших санкциях информации пока нет. Руководство «Байя-Маре» настаивает на пожизненной дисквалификации спортсменки.

«Это должно стать уроком для всего румынского спорта. Такой поступок может стать убийственным. Очевидно, что этому игроку больше нечего делать на площадке», — говорится в заявлении клуба.