Итоги предварительного этапа в группе А чемпионата России по гандболу среди женщин

В понедельник, 21 марта, встречей «Астраханочки» и «Звезды» из Звенигорода, закончившейся победой хозяек площадки со счётом 28:25, завершился предварительный этап чемпионата России по гандболу среди женщин в группе А.

В нижней шестёрке поединки этого раунда завершатся 7 апреля, после чего станут известны все пары 1/8 финала.

Напрямую в четвертьфинальную стадию вышли четыре лучшие команды группы А — ЦСКА, «Ростов-Дон», «Лада» и «Астраханочка». Две оставшиеся команды встретятся в 1/8 финала с представительницами группы В, занявшими в своём дивизионе последние места.

Итоговое положение команд

1. ЦСКА — 36 очков.

2. «Ростов-Дон» — 32.

3. «Лада» — 25.

4. «Астраханочка» — 12.

5. «Звезда» — 8.

6. «Кубань» — 7.

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