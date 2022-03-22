Александр Грищук: не согласен с Карякиным. Но у него должно быть право высказать мнение

Российский гроссмейстер Александр Грищук поделился мнением о дисквалификации другого россиянина Сергея Карякина со стороны Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Ранее ФИДЕ отстранила Карякина на шесть месяцев.

«Хотя я лично с Сергеем не согласен, но считаю, что у человека должно быть право высказывать своё мнение. Есть ли тут шахматные доводы? А какие, защиту Каро-Канн не играть?

Когда впервые заговорили о возможной дисквалификации, я считал, что это маловероятно. Но в последнее время мне стало казаться, что, скорее всего, так и будет. Поэтому я не могу сказать, что сейчас как-то чрезмерно удивлён.

Поможет ли апелляция? Честно говоря, думаю, что шансов сыграть в турнире претендентов у Сергея фактически нет», — приводит слова Грищука «РИА Новости Спорт».